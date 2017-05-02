《上古捲軸5》這種大型遊戲，總會出現一些Bug，Kotaku播客近日採訪《上古捲軸5》首席程序設計Jason Schreier，討論了大型遊戲的發售版「故意」留那麼些Bug的原因與情況。

Jason Schreier稱，Bethesda用到了和「盧卡斯工作室」相近的「除錯系統」，他們會針對性的讓QA部門找出「哪些漏洞必須優先修補」，這樣能讓程序員趕在發售前修補最影響遊戲體驗的Bug。所以有些Bug其實故意留的，原因不是沒那麼多功夫修補，就是這些Bug反而增添了遊戲樂趣，因為他們不是惡性Bug。

《刺客信條》HD合集Bug

Jason Schreier拿《光環》系列的「龐豬」車跳躍的Bug舉例，假若修補了這個Bug，那麼遊戲就少了個樂趣。這種看起來又蠢又可愛的Bug對增添遊戲樂趣非常有用，如果那些Bug沒有對玩家的遊戲體驗造成實質性損害，那麼就會故意留下，Jason Schreier如此說道。

《上古捲軸5》遊戲Bug：

【遊俠網】《上古捲軸5》BUG

而且像《上古捲軸5》這樣規模的遊戲，如果堅持沒有瑕疵的「除錯」，那麼可能都不知道什麼時候發售。所以設計團隊才有更多空間可以創作，有時候遊戲出現「馬匹突然轉移到了山上」這種情況反而會讓遊戲變得更有趣。

《MEA》遊戲Bug

另外，Jason Schreier以前就效力過「盧卡斯工作室」，他熟悉這些「除錯」的戲碼，並且有些遊戲設計未加入到《上古捲軸5》正式版，說不定他打算留到《上古捲軸6》作為有趣的Bug。

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