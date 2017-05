光榮特庫摩今天公開了預定2017年5月11日發賣的3DS《進擊的巨人:逃出死地(Attack on Titan: Escape from Certain Death)》的遊戲最新情報和事件插畫。

——遊戲序曲

在第57回大規模牆壁外調査行動之前的某日,主人公一行依據團長的命令進行《古城》周邊的探索。

雖然並不知道此行的目的,眾人還是穿越森林來到古城邊,突然一群巨人襲來!

混亂之中,主人公一行掉入了崩塌的古城之下,更險惡的旅程在等待著他們……

——極限狀態下的《探索》和《解謎》

·仔細搜索房間,尋找線索

·通過各種迷你遊戲來尋找突破口

·建立和夥伴們的「羈絆」才能逃出升天

——成功逃脫后《特別事件》在等著玩家。