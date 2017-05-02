3DS《進擊的巨人：逃出死地》最新插畫 特別事件公開！北京新浪網 (2017-05-02 12:36)
光榮特庫摩今天公開了預定2017年5月11日發賣的3DS《進擊的巨人：逃出死地（Attack on Titan: Escape from Certain Death）》的遊戲最新情報和事件插畫。
——遊戲序曲
在第57回大規模牆壁外調査行動之前的某日，主人公一行依據團長的命令進行《古城》周邊的探索。
雖然並不知道此行的目的，眾人還是穿越森林來到古城邊，突然一群巨人襲來！
混亂之中，主人公一行掉入了崩塌的古城之下，更險惡的旅程在等待著他們……
——極限狀態下的《探索》和《解謎》
·仔細搜索房間，尋找線索
·通過各種迷你遊戲來尋找突破口
·建立和夥伴們的「羈絆」才能逃出升天
——成功逃脫后《特別事件》在等著玩家。
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