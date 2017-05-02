？ ？五一小長假，不少人趕著這個日子結婚。西安姑娘小劉和心上人談了3年戀愛，終於迎來大喜的日子，可讓她萬萬沒想到的是婚禮現場上，新郎的200多親朋們竟都是被雇來的！女方當場就報了警，新郎隨即被警方帶走。

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？ ？昨天中午， 當記者趕到西安市三橋附近的大秦溫泉酒店御宴宮時，民警已經趕到，記者第一時間對現場男方請來的賓客們進行了採訪，大約200餘位賓客稱他們當中沒人認識新郎，都是被花錢雇來的。

？ ？男子在人才市場招聘了一些人，在大學生兼職群也招來了不少學生，甚至還隨機找「壯丁」湊人數，為了充場面，他可真是花盡了心思。

？ ？新娘：「到中午了，我們都沒見他父母來，才覺得被騙了。」

？ ？在發現問題有蹊蹺之後，女方終止了婚禮並立即報了警，隨後警方介入調查。

？ ？今天一大早，記者在阿房宮派出所了解到， 目前新郎王某仍在接受調查。那麼， 到底這出僱人冒充家屬赴婚宴的鬧劇是誰組織的？這麼做的目的又是什麼呢？男方的家屬為什麼沒有出席婚禮？

？ ？大秦溫泉養生園的御宴宮就是昨天婚禮進行的地方，就在今天記者趕到之前，在這裏又舉行了一場別的婚禮，因此在現場，記者並沒有找到任何有價值的信息，不過，有人卻認為昨天的這場婚禮和普通的婚禮現場有些不太一樣。

？ ？記者：「當時接親時有沒有車隊？」

？ ？「新娘」好友：「有呢，不過除了司機， 包括新郎在內總共不超過5人。」

？ ？記者：「到酒店之後有什麼不一樣？」

？ ？「新娘」好友：「有，我們剛到酒店進場之後，就只有我們在招呼人，男方沒人招呼 ，然後場內我們剛到，發現桌上的菜都已經開始吃了，我就覺得這出人意料，接下來 我們的人一桌桌核實，才發現沒人認識新郎。」

？ ？按照知情人的說法，這場婚禮準備的還是像模像樣，60桌的規模不算小，車隊婚車一應俱全，甚至請了專業的婚慶公司提前介入，可是這場看似準備的很充分的婚禮請來的男方親友卻大多是雇來的演員，這裏面既沒有男方的親戚，而且還缺少一件重要的東西。

？ ？記者：「他們當時領結婚證沒？」

？ ？「新娘」妹妹：「還沒有領。」

？ ？「新娘」好友：「想的是先辦婚宴再領證的，而且之前男方還帶著他的假的父母見過新娘一家。」

？ ？記者：「你怎麼知道是假的？」

？ ？「新娘」好友：「現在在派出所，新郎真的父母也都來了。」

？ ？通過了解 ，記者得知了新郎家的住址，那麼對於他辦婚宴的這件事情，他的家人或者鄰居們是否都知道呢？

？ ？記者調查：「新郎」鄰居未曾聽說有喜事

？ ？記者：「王某他家是不是住這裏？」

？ ？「新郎」鄰居：「就是，但沒人。」

？ ？記者 ：「王某昨天結婚你知道不？」

？ ？「新郎」鄰居：「不知道啊， 我也沒聽說啊。」

？ ？記者通過走訪了解到，新郎王某的父母家左鄰右舍的鄰居們對於王某辦婚宴的事情也是一無所知，看來這起事件的真相，只有等警方徹底調查清楚之後才能揭開最終的謎底。

？ ？談了三年都沒發現問題，為什麼到了結婚時會被識破呢？可能是兩百多人都沒掏份子錢，女方被驚到了哈哈哈哈。

？ ？30日下午2時許，在阿房宮派出所門口，新娘小李剛剛做完筆錄，由幾名親友陪同著，正等待著警方的調查。

？ ？「現在，我才醒悟，是被他騙了，」小李回憶說，3年前，和朋友吃飯時，她認識了王某，那以後，王某就開始追她，沒多久，兩人就確定了戀愛關係，「他沒有正式工作，說他家在北石橋的城中村裡，家裡拆遷了，他和父母在大寨路租房過渡。」

？ ？小李說，其實，在談戀愛期間，王某對他也很好，2016年，兩人說到了結婚，並拍攝了婚紗照，一起找了司儀也看了酒店，根本看不出來有什麼異常。

？ ？小李說，在從2014年9月兩人認識交往至今，王某從她家共拿走了110萬元。2015年年初，王某向她媽借了40萬元，當時打了欠條。2017年2月，王某說要買車，女方又給了他85萬，可車並沒有買回來，「4月29日晚上，我讓他給打了欠條。」

？ ？「他一開始說（父母）一會來，在派出所里，他又說是他爸不同意這個婚事，嫌我是外地的。但是我們都相處了這麼多年，不同意為什麼不早說？」小李鬱悶地說。

？ ？小李也承認說，兩人結婚之前並沒有辦理結婚證。

？ ？5月1日，經過警方初步調查，男方共雇來了200人參加婚宴，現在，這些人還不知道去哪要錢？

史上最強騙婚：新郎雇200人冒充親友 女方識破當場報警

？ ？目前，西安市公安局灃東新城分局阿房宮派出所還在對此事進行調查。