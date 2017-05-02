？ ？有時候電影的優秀與否並不在於其中人物的多少，只要情節足夠吸引眼球，整部電影一個人也能支撐下來，不過這需要相當高超的演技以及極為精彩的劇本呢。下面就來跟大家一起分享一下單人抬起整部片的高端電影！

？ ？《我是傳奇》

？ ？無知的人類，往往災難性事件的始作俑者……一場大面積的病毒突然爆發，傳播速度之快幾乎無人能夠阻止，沒有人知道可怕的病毒之源開始於何處，只知道它是沒辦法停止的、不可逆轉的、無法治愈的，最重要的是，它是人為創造出來的。

？ ？羅伯特·奈維爾是紐約市一個才華橫溢的病原體學者，為美國軍方服務。他作為政府投資研究抵抗流行性疾病的疫苗的先頭部隊，看著病毒在街道上如此肆虐，卻也只有無能為力的份兒。這種通過空氣就能傳播的病毒最終以一種難以抵禦速度籠罩了整個城市，使得總統只能下令封鎖紐約市，未被感染的人才能出城。可想而知，這種做法造成了市民的極大恐慌，紐約城頓時亂作一團。羅伯特在焦急之中將妻子佐伊和7歲的女兒馬莉送上出城的軍車，卻目睹她們死在面前的慘劇……這種時候，死亡也許是最好的選擇，因為那些被感染卻沒有死的人，身體發生了異變，成為一種可怕的生物，不再存在任何理智的思考，行屍走肉般地居住在城市地下的黑暗和陰影當中，躲避著陽光--他們對新鮮的血與肉，有著最為原始的渴望。

？ ？《127小時》

？ ？英國導演丹尼·鮑耶（Danny Boyle）將為福克斯探照燈公司拍攝《127小時》（127 Hours），該片根據真人真事改編，講述了美國登山青年阿倫·拉斯頓（Aron Ralston）斷臂自救的故事。

？ ？2003年5月美國登山愛好者阿倫·拉斯頓在猶他州一座峽谷攀岩時，因 右臂被石頭壓住被困5天5夜，為了逃生，他強忍劇痛，花了一個多小時的時間，先後將橈骨和尺骨折斷，用自己的運動短褲當作臨時止血帶，然後用小刀從肘部將右前臂硬生生切斷。從岩石下脫身後，為了與失血搶時間，他以超人的毅力爬過狹窄和風力強勁的峽谷，緣繩下到60英尺深的谷底，再步行5英里后與營救人員相遇，終於成功生還。

？ ？《活埋》

？ ？如果你喜歡一個男人，而你恰好手裡有一點錢。那我給你的建議是：在某一天把他灌醉然後拖到一個棺材里，埋在地底下。你只需要從攝像頭裡注視你喜歡的男人是怎樣呻吟的就好。如果還不過癮，你再給他一部手機就好，讓他有個希望。就算他是Ryan Reynolds也好。畢竟喜歡的男人餘生只有你看到。

？ ？其實一直到最後你還是抱著小小的希望的，眼見著有關部門來救你了，老婆終於打電話告訴你她愛你了，連背景音樂都變得磅礴起來，一個人戰鬥的主旋律終於回歸HE的調調了，導演還是沒能一虐到底，導演還是選擇了治愈系。

？ ？結果……

？ ？《遺落戰境》

？ ？在2015年，人類發射「奧德賽」號飛船到火星建設第一個基地，誰知飛船途中遇到了一個突然出現的巨大白色立方體，從此奧德賽號及其飛船成員就杳無音訊……30年後，地球已經面目全非，人類城市的遺迹被黑色沙丘掩映，各種奇特的地質構造儼然超自然的場景。原來，當年突然出現的白色立方體是外星人的發明，為的是尋找合適的星球，將那裡改造成適合他們生存的環境，地球現在的樣子就是這個「白立方」的功勞。不過發明「白立方」的外星人已經滅絕很長時間了，他們永遠不會來地球了，空留著這個「白立方」運行在地球的軌道上。「白立方」試圖彌補它對地球造成的損害，遂用克隆人來重新繁榮地球上的人口，而這些克隆人的原形就是當年它捕獲的「奧德賽」號飛船的船員。

？ ？這些克隆人中有一個叫做「雅克」（Jak，湯姆·克魯斯）的克隆人，他是無人駕駛巡邏機的修理工，他有一個搭檔叫「薇卡」（Vika，奧爾加·柯瑞蘭寇），專門負責掃描受損的無人巡邏機和監視「清道夫」（一種來到地球上的野蠻的外星物種）的動向。有一天雅克看見了一團火球從天而降，那是個逃生艙，裏面是一個叫做「朱麗亞」（Julia Kanan，安德麗亞·瑞斯波羅格）的女宇航員，雅克從「清道夫」手裡救下了朱麗亞並把她帶回了自己和同類的居所——高聳入雲的「摩天塔」。

？ ？朱麗亞醒過來之後講述了自己的故事，原來她就是當年「奧德賽」號飛船的船員，在「白立方」捕獲「奧德賽」之前逃了出來，成為飛船上唯一倖存下來的船員，而克隆人雅克的原形就是朱麗亞的愛人！在隱藏於體內基因的作用下，雅克做出了以前他根本不敢想像的決定，帶著朱麗亞開始了自我發現之旅，而這可能會給他們倆帶來災難性後果……

？ ？《狙擊電話亭》

？ ？紐約街頭，一個名叫謝波德的年輕人走到一個空著的電話亭里，準備給女友打電話，還沒等他拿起話筒，電話鈴先響了，謝波德猶豫了一下，還是接起了電話，電話那邊傳來了一個男子低沉的聲音：「從現在開始，不要掛掉電話，否則你將遭到槍殺」。

？ ？謝波德以為是什麼人在玩惡作劇，想也沒想就掛掉了電話，還沒等他回過神來，一個路過電話亭的路人就倒在了血泊中，原來那個人是玩真的，謝波德驚呆了，這時，警察來了，圍觀的人也越聚越多，而謝波德則躲在電話亭里，再也不敢出來，因為他知道，走出電話亭，就意味著死亡......《電話亭》這部驚悚片由喬爾-舒馬赫Joel Schumacher執導、當紅影星科林-法瑞爾Colin Farrell，剛剛出演了《夜魔俠》「Daredevil」和《諜海計中計》「The Recruit」領銜主演。一個電話鈴聲可能改變你的生活，但是對於另一個人來說，可能意味著走到了生命的盡頭。本片的場景全部圍繞著紐約街頭的一個公共電話亭展開，講述了一位連環殺手帶著一支狙擊步槍，誘使一位地位低下的廣告諮詢師斯塔-謝潑德Stu Shepard，科林-法瑞爾飾接了一個電話，並聲稱：如果他掛斷電話的話，他將被射殺。

？ ？當你聽到公共電話亭里響起鈴聲時，你會怎麼辦？你肯定知道是有人打錯了，但是本能可能會促使你接聽電話。當斯塔-謝潑德接聽了這樣一個電話后，他發現自己捲入了一場錯綜複雜的遊戲之中，打電話的那個人基弗-薩瑟蘭配音，Kiefer Sutherland說：掛斷了電話，你就是個死人了。

？ ？《月球》

？ ？Renegade Kid這個名字恐怕沒有多少人知道，不過要說到他們開發的NDS遊戲《病房》，相信大家都有著深刻的印象，該遊戲不但很好的使用了NDS獨特的操作方式，還將NDS的3D處理機能幾乎發揮到了極致，該小組憑《病房》獲得了2007年度NDS平台最佳技術及最佳畫面兩項大獎。

？ ？《月球》是Renegade Kid繼《病房》之後開發的第二部作品，遊戲早在病房發售之後就開始進行開發，並將使用在《病房》中表現出色的Renegade圖像引擎。遊戲發生在2058年，科學家們在冰冷的月球上發現了月球基地中正在孵化的異形，玩家將在孤單、荒涼的星球中面對最嚴酷的生存挑戰自我。

？ ？《少年派的奇幻漂流》

？ ？故事開始於蒙特婁，也結束於蒙特婁。一名在找尋靈感的作家（拉菲·斯波 Rafe Spall 飾）無意間得知派·帕帖爾（伊爾凡·可汗 Irrfan Khan 飾）的傳奇故事。派的父親（阿迪勒·海珊 Adil Hussain 飾）開了一家動物園。因這樣特殊的生活環境，少年派（蘇拉·沙瑪 Suraj Sharma 飾 ）對信仰與人的本性自有一套看法。在派17歲那一年，他的父母決定舉家移民加拿大以追求更好的生活，而他也必須離開他的初戀情人。在前往加拿大的船上，他們遇見一位殘忍成性的法國廚師（傑拉爾·德帕迪約 Gérard Depardieu 飾）。當天深夜在茫茫大海中，原本令派感到刺激無比的暴風雨一瞬間就成了吞噬貨船的大災難。派卻奇迹般地活了下來，搭著救生船在太平洋上漂流，而且有一名最令人意想不到的同伴——理查德·帕克，一隻孟加拉老虎。神奇的冒險旅程就這樣意外開始了……

？ ？《荒島餘生》

？ ？本片的拍攝過程同片中蠻荒之地的艱難求生經歷一樣，演員和劇組人員都經受著苛刻的挑戰，而且整部影片的拍攝被看作是當年最非同小可的拍攝計劃之一。影片拍攝耗時16個月，中途停拍長達1年，不過停拍原因並非是節外生枝，而是為了讓湯姆漢克斯能減掉55磅體重和將頭髮留長。在停拍期間，導演羅伯特澤米吉斯帶領《荒島餘生》的製作班底拍攝了哈里森福特和米歇爾菲佛主演的《危機四伏》。

？ ？影片明顯分為三個部分。飛機事故前的「第一幕」多以手持攝影機拍攝，動感的鏡頭反映了主人公快節奏的世界，套用一句老話就是「跟時間賽跑」；荒島上的「第二幕」整整有一個多鐘頭，是全片的精華——沒有音樂、沒有對白或畫外音，鏡頭大部分時間停留在固定機位，連人物走出鏡頭都沒有移動追蹤，彷彿時間已經凝固。離開荒島后的「第三幕」，鏡頭開始升降推拉等浪漫手法，如同起伏跌宕的音樂。影片真正的「配角」是一個叫做「威爾遜」的排球。「威爾遜」是一個體育用品牌子，該排球出現在漂流到島上的一個包裹中。漢克斯選擇這個牌子，真正的原因是他的愛妻姓威爾遜。影片揭示了生命的耐力，尤其是當你孤立無援時，如何保持心理健康，在克服無數天然屏障的同時，戰勝自己內心無奈無助、渴望放棄的意識。影片引人深思：家庭、工作、親人、生命，究竟什麼是永恆的。

？ ？《恐怖游輪》

？ ？這部片子是在《lost》之後對生命輪迴的又一解釋，在解釋全電影之前需要對電影隱含的神話寓意解釋一遍。

？ ？埃俄羅斯的兒子西西弗斯是希臘傳說里人間最足智多謀又機巧的人，他因為得罪了萬神之神宙斯，被罰入地獄，又憑藉他的聰明才智，欺騙了冥界之王哈迪斯，因為一個沒有被埋葬的人是沒有資格待在冥界的，所以他獲永生不死。最終，他得罪了奧林匹斯諸神，西西弗斯被判逐出到地獄邊緣，在那裡，他每天要把一塊沉重的大石頭推到非常陡的山上，然後朝邊上邁一步出去，再眼看著這個大石頭重新滾到山腳下面。西西弗斯要永遠地、並且沒有任何希望地重複著這個毫無意義的動作。

？ ？而女主角自己因為欺騙了死神，被困在自己的死亡輪迴中，兒子的死亡，對兒子的虐待就是落下的巨石，而自己的悔恨就是那一次次推到頂端的巨石，而死神只是讓她在頂端遺忘了自己的過去。自己卻因為這次遺忘永遠的困在了犯錯和遺忘之中，也許這是神的懲罰，或者這隻是自己的不甘心，就算有選擇，她也不會選擇答應死神，因為作為一個母親，為了兒子他會不斷的選擇救贖，不斷的殺掉當初犯錯的自己。

？ ？也許現實就和電影一樣，我們每個人其實都是在煉獄之中。我們在自己的犯罪和救贖之中無限的循環。我們無法放下，那段情，那次錯誤，我們想一次次的挽回，卻在挽回中一次次的犯錯，自己卻困在這個死亡的輪迴之中。帶來的確實一次次的絕望和不甘。

？ ？也許我們只是需要像《lost》中一樣：銘記，釋懷，然後繼續前行。也許死神的懲罰只是剝奪了我們的記憶，可現實中的我們啊，我們在一生中有無數的循環，也沒有死神剝奪我們的記憶。我們只需要銘記，釋懷，然後繼續前行！

？ ？《奇幻森林》

？ ？茂密的原始森林中，生活著人類小孩毛克利（尼爾·塞西 Neel Sethi 飾）。因某種原因他很小就成為了孤兒，黑豹巴希拉（本·金斯利 Ben Kingsley 配音）最先找到了他，並將毛克利託付給狼族的首領阿克拉。從此以後，毛克利以狼的身份在森林里成長起來，和他的兄弟姐妹們學習捕獵和求生技巧。然而並非所有動物都接受毛克利的存在，特別是曾被人類傷害的老虎謝利·可汗（伊德里斯·艾爾巴 Idris Elba 配音），更將男孩視為眼中釘肉中刺。謝利·可汗向狼族發出威脅，眾狼們不得不為族群的命運做出考量。毛克利不希望「家人」為難，他選擇離開狼群，而唯一陪伴他的巴希拉則希望帶著男孩回歸人類世界。

？ ？即便如此，謝利·可汗也絕不肯善罷甘休，他對男孩展開了無休止的追殺……