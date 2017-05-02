【大成報記者吉雄世╱高雄報導】106年4月26日高雄關查緝關員在無密報情況下運用風險管理機制過濾艙單，發現來自香港，申報貨名為BAMBOO（茶竹）之40呎進口貨櫃甚為可疑，經開櫃檢視結果，貨櫃內藏乾香菇約7,511公斤、乾香菇絲約10,240公斤，市價估約新臺幣1,500萬元，因來貨核與艙單及運送契約文件所載不符，即依法全部予以查扣，並移送相關單位追究後續法律責任。高雄關表示，因端午節將至，不肖商人看準應景食材需求孔急，覬覦大陸香菇價格低，欲走私販售圖利。該關關務長陳善助進一步表示，走私之農產品因未經檢疫查驗，可能含有危害人體之有毒物質，如流入市面販售，將危害國民身體健康，海關為保護本國農業及維護國人食用安全主動出擊，成功瓦解私梟不法意圖。海關同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。