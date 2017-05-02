端午節前緝私捷報 高雄關查獲滿櫃大陸走私乾香菇大成報 (2017-05-02 10:24)
高雄關表示，因端午節將至，不肖商人看準應景食材需求孔急，覬覦大陸香菇價格低，欲走私販售圖利。該關關務長陳善助進一步表示，走私之農產品因未經檢疫查驗，可能含有危害人體之有毒物質，如流入市面販售，將危害國民身體健康，海關為保護本國農業及維護國人食用安全主動出擊，成功瓦解私梟不法意圖。
海關同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。
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