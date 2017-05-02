男子吵著回家 踢傷醫師被起訴中央社 (2017-05-02 12:02)
（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市黃姓男子去年底昏迷，被送到醫院急診室救治，他醒後向醫師表明不願接受治療，醫師當場表明他可離開，卻引發黃男不滿，失控踢傷醫師，台中地檢署今天將他依違反醫療法起訴。
檢警調查，黃男（31歲）去年12月21日因感情不順，情緒激動時喝下雨刷精，導致中毒後昏迷，被送到中國醫藥大學附設醫院救治。
當晚8時多，黃男向急診室陳姓醫師表示想返家，不想接受醫院治療，因當時院內病人眾多，陳姓醫師當場向黃男解釋病況，並告知可讓他離院。
黃男聽後心生不滿，以腳踢陳姓醫師左大腿內側，導致醫師受傷且有輕微瘀青，被院內員工發現後制止並向警方報案，黃男被帶回警局偵辦。台中地檢署今天偵結，將黃男依涉及違反醫療法起訴。1060502
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