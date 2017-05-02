哥倫比亞政府1日表示，一架小型軍用飛機在首都波哥大附近墜毀，造成8人死亡。哥國總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在推特對事故受害者表示哀悼。

據當地媒體報導，1日下午5點左右，一架賽斯納凱旋(Cessna Caravan)單引擎渦輪螺旋漿飛機，原定從首都波哥大（Bogota）附近的瓜馬拉爾(Guaymaral)空軍基地飛往西南方的托雷麥達(Tolemaida)軍事基地，卻不幸在法卡塔蒂瓦（Facatativa）附近墜毀。機上8人皆不幸罹難，身亡者中最高階的軍官是一名中尉。

哥國總統也隨即在推特上，為罹難者的家屬表達哀悼之意。桑托斯在他的推特上寫道：「與墜毀在昆迪納馬卡省(Cundinamarca)的機上罹難者親屬同在。」