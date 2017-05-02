才女作家於上月27日在家中驚傳輕生，事後其父母發聲明，指出愛女是因8、9年前遭某知名補習班名師誘姦，走不出夢魘才選擇走上絕路。其中影射的這名補習班名師究竟為何人，網友們眾說紛紜。今某補習班貼出公告，欲全面停止一名老師的所有課程，遭質疑指的正是涉嫌誘姦的名師。

該補習班於網頁上貼出公告，聲明「自106年5月1日起，OO補習班全面停止OO老師所有課程，課程相關後續處理方式已通告學生」，遭質疑正是該涉嫌誘姦的補習班名師，引起網友議論紛紛，不過也有人指稱，該名老師其實是即將往大陸發展，並非涉及該案。