▲台北國際觀光博覽會5日登場，推出眾多旅遊商品、門票買一送一優惠。（圖／主辦單位提供）

上半年旅遊盛會「TTE台北國際觀光博覽會」，5月5日至8日在世貿一館登場。今年邀了超過25個國家地區、50大旅行社航空公司、200家品牌飯店遊樂園，共計460個旅遊單位，推出一系列優惠好康要讓民眾開心出遊。

主辦單位表示，台北國際觀光博覽會適逢11周年，推出「1+1幸福之旅活動」，天天抽出雙人機票，1人中獎兩人同行，免費暢遊日本、韓國、泰國、澳門等地，5日開展首日還將送出300個免費福袋，頭獎也加碼成2張日本來回機票。

多家業者為響應11周年慶，也推出團體行程、門票買1送1優惠，包括東南澳門自由行2388元；東森韓國雙人5日遊含稅1萬9700元，1人9850元；逸歡江南6日9980元，1人4990元；愛旅遊廈門4日9888元，1人4944元。麗星郵輪寶瓶星號-歡樂海洋生日派對3天2夜買一送一，7300元起(限壽星生日前後1個月)。大阪環球影城門票、韓國首爾塔門票買1送1。另外雙向旅遊推出旅展期間買任何行程送金廈5日(5900元)或江南6日遊(9900元)。

旅遊業者同時也推出各種超值優惠，例如機票0元、暑期出國兒童免費。海島行程也是相當受歡迎，打出5折的創新低價，包含關島5天9457含稅、沖繩4天8999含稅、宿霧/長灘島5日9900、泰國五日6999、澳洲6日25800含稅。

另外新型態旅遊及特殊主題旅遊也超吸睛，包含歐洲自由配1天70元、環遊世界104天、肯亞露營、馬來西亞賽車、富士山攻頂、東京瑪莉歐跑跑卡丁車、香港英雄路跑、「你的名字」朝聖等。