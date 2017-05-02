南韓首爾中央地方法院預計今(2)日舉行前總統朴槿惠的首場預審，朴槿惠被控受賄罪等18項罪名，由於預審的被告沒有出庭義務，外界猜測朴槿惠不一定會出席。

南韓媒體報導，原本猜測在5月9日南韓大選結束後才舉行的預審，提早在今天舉行。預審為正式停審前的書狀審理及整理雙方當事人爭點的程序性，外界認為朴槿惠可能委由辯護律師代為出庭。

報導指出，朴槿惠上月遭南韓檢方提起公訴，被控包括受賄、強迫企業投資崔順實名下公司及濫權等，罪名多達18項。其中檢方指控朴槿惠與崔順實共謀，受賄金額高達592億韓元(約台幣15.8億元)。

南韓檢方三度訊問朴槿惠，朴槿惠皆強烈否認所有指控。朴槿惠的正式庭審可能在6月開始，期間預計進行2到3次的書狀爭點整理預審程序。