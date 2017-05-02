MLB／被張育成砲轟後 布里頓回歸大聯盟NOWnews今日新聞 (2017-05-02 11:54)
之前被我國小將張育成砲轟的金鶯終結者Zach Britton(布里頓)，今日將從傷兵名單中歸隊，他表示自己左前臂的傷勢已經好得差不多了，非常期待趕快回到球隊，和隊友們並肩奮戰。
Britton在4月18日被球隊放到10天傷兵名單後，已經快要2個禮拜沒有出賽了，這次回來剛好趕上球隊和紅襪的4連戰，牛棚實力可望因此再獲得提升。
Britton於受訪時表示，認為自己已經準備好了，昨天表現也還OK，比起之前有越來越好的趨勢，他非常期待可以快點回到球隊中跟隊友們一起。
禮拜一回歸的他還提到，決定要把受傷這件事情拋之腦後，如同4月21日雙方因為Manny Machado「鏟人」而引起的一連串事件一樣，將專注力重新擺回場上。
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