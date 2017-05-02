打造城市博物館 北投公園與周邊場館融合成博物館園區台灣好新聞報 (2017-05-02 11:20)
地方中心／台北報導
北市府將積極打造「北投生態博物園區」，串連整合北投圖書館、新北投車站、溫泉博物館、地熱谷、區內各個公園，成為「沒有圍牆的城市博物館」。北市府工務局公園處表示，為配合北投生態博物館園區計畫，已規畫明年將進行北投公園及七星公園整體景觀改善，提昇北投公園及七星公園的服務品質，以符國際觀光城市的標準。
七星公園今年4月新北投火車站重新開幕，讓這個鮮為遊客知曉的公園再次成為眾人焦點。公園處陽明所主任林晁嘉表示，公園處近期已先改善部分設施缺失，並配合新北投車站開幕改善周邊景觀，中期計畫改善北投公園入口意象、蓮花池改善、公廁重建及七星公園步道舖面改善等，長期規劃將重塑新北投捷運站出口廣場景觀、串聯七星及北投公園及整體景觀融合、照明及路燈形式融合日式氛圍、園區整體告示牌面整合等改善工作，並預計於明年10月底前完成，將公園及周邊場館融合成一個博物園區。
北投公園自94年更新至今已有12年，多項設施極待提升以達國際觀光公園水準。公園處處長黃立遠表示，藉由市府的北投生態博物館園區計畫，公園處從環境承載量，重新檢討「北投生態博物園區」的觀光發展，維護生態、生活品質，落實北投公園的永續發展。
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