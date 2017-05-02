MLB／吉拉迪說賈居是新一代的基特NOWnews今日新聞 (2017-05-02 11:58)
洋基隊總教練Joe Girardi（吉拉迪）將洋基新秀Aaron Judge（賈居）比擬作新一代的Derek Jeter（基特）─洋基隊史上最受人崇敬的球員之一。
『對我來說，他有一點點像Derek Jeter。』Girardi提到身高204公分，體重127公斤的Judge時這樣說道。『他臉上永遠掛著微笑，也非常熱愛比賽。不論在場上或場下他都一定會做出對的事，他能夠充份表現出自我。最重要的是，每一場比賽他都有贏球的企圖心，場上發生什麼事對他來說都無所謂。』
『我了解這樣的比喻有點太過推崇，但我記得在Jeter年輕、他慢慢成長為一位領導人的時候，他依舊是那個喜歡找樂子，喜歡大笑，也很享受比賽的Jeter。』
25歲的Judge，4月轟出10支全壘打追平美國聯盟最多全壘打的紀錄，使他早早就成為年度最佳新人獎的人選。
在Jeter同樣25歲時，已經是他在大聯盟的第四個賽季，也即將得到他五個冠軍戒指中的第三個。
Girardi在1996年時與Jeter是隊友，當時身為年度最佳新秀的Jeter幫助洋基隊贏下世界大賽。Girardi說道『他(Judge)不論在場上或場下都能用正確的方式處理事情，』『這讓我想到年輕的Jeter』。
在5月14日母親節時，Jeter將會第二次的宣告從洋基隊離開，他近期正在籌劃買下馬林魚，管理團隊成員包括了Jeb Bush。
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