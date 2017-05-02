基隆暗夜大火 警消救援揹老夫妻下樓中央社 (2017-05-02 11:54)
（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）基隆市義二路一棟民宅今天凌晨發生火警，年約70歲的胡姓夫妻受困火場，消防員將胡男揹下樓時，胡男一臉驚恐，胡妻則意識模糊。
警消凌晨0時多獲報後，立刻出動信二、仁愛、中山分隊趕往現場搶救，警消布2線灌救，火勢從3樓延燒到4樓，由於附近民眾表示屋內可能有3名住戶，另1組消防員隨即入內搜尋。
不久後，消防員發現胡男，立刻將他揹下樓，「有呼吸、有脈搏，快，擔架過來！」胡男臉部遭濃煙燻黑，一臉驚恐，消防員隨後又合力將胡妻抬下樓，胡妻當時意識不清，情況一度危急，消防員立刻拔下共生面罩供氧，緊急送醫急救。
據鄰居表示，當時聽到劈哩啪啦聲響，火勢很快從窗戶延燒開來，事發前曾聽到爭吵聲，經警消逐層搜索後，確認屋主的兒子不在家，至於火警發生原因，仍有待後續調查後才能釐清。1060502
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