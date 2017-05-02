（中央社記者劉世怡台北2日電）日日春協會遷出文萌樓案，最高法院今天召開言詞辯論，日日春主張林姓投機客炒作古蹟是不當得利；林姓買主委任律師則說，他們是合法使用權人。法官庭末諭知辯結，於16日宣判。



位在台北巿大同區的文萌樓，曾經是公娼館，被日日春協會承租後，成為台灣第一個性工作者運動的場所。台北巿政府後來將文萌樓列為巿定古蹟。



日日春協會成員在最高法院大門高喊「炒作古蹟才是侵害公眾權利」，成員郭佩妤表示，文萌樓自2011年遭劉順發、林麗萍夫妻買下後，就提出排除侵害官司，要求承租的日日春協會遷出，纏訟至今，對方向原屋主買屋後，不願收他們的租金，另控訴他們「不當得利」。成員期盼台北巿政府將文萌樓收歸公有，否則讓投機客以區區新台幣330萬元買下，後續若經營將可獲數倍暴利。



本案一審、二審及更一審均判日日春敗訴，須遷出文萌樓，日日春不服提起上訴，最高法院收案後，認為本案有重大法律爭議，包含劉姓夫婦主張排除侵害是否超過時效？日日春租賃契約沒有經過公證，有無法律效力？今天上午召開言詞辯論庭，兩造律師到場激辯。



日日春協會律師主張，對方買了文萌樓這個違章建築，事先應考量房子已有占有人，違建的買受人不能主張排除他人占有；劉姓夫婦委任律師則說，日日春沒有法律上原因而占有，根據最高法院見解，只有真正擁有事實上使用權才能占有，他們才是真正的占有人。



審判長庭末諭知，本案辯論終結，定於16日下午3時宣判。1060502