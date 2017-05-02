（中央社記者李晉緯台北2日電）看著文姿云榮登世界第一，眼裡散發溫暖神韻的，不是她的父親，而是一路帶她成長，讓她成為世界空手道之后的教練蘇尚志，那個在銀行服務37年，只為興趣教授空手道的老紳士。



當文姿云在台上接受喝采，70多歲的蘇尚志在台下默默的看著，若不特別提起他的身分，看來仍十分年輕、硬朗的蘇尚志，常被誤認是文姿云的父親，因為從他眼中散發的，是對文姿云無盡的關愛與無限的欣慰。



提到站上世界第一的愛徒文姿云，蘇尚志不願居功的表示，「沒有金牌教練，只有金牌選手，我到哪裡都是這麼跟別人說」，「我只是出一張嘴，實際下去練的、比賽的，是選手自己」，蘇尚志開玩笑的說。



蘇尚志說，他和一般教練不太一樣，通常他的做法是把大方向定出來，然後讓選手自己去訓練，「選手都是成年人了，你要逼他也沒意義，反正我幫他把課表定了，要來（道館）幾天、每天要練多久，他自己決定，我從不要求」。



競爭激烈的比賽現場，蘇尚志極少坐在場邊指導選手，即便坐鎮比賽現場，也鮮少高分貝的一步步指揮選手，對於有別其他教練的做法，蘇尚志有他一套見解。



蘇尚志說，「我期待選手現在別再用過去2.0時期的做法下去比賽，站上賽場就要有4.0的思維才行」，他解釋，過去「2.0時代」，大家強調機械化的運作，不論訓練、比賽，都要做到機械化，才能在面對敵人時於第一時間做出反應，但隨著運科的進步、大數據的累積，這樣的做法已經難以讓選手掌握優勢，因此他才希望選手要有「4.0的思維」。



蘇尚志提到，所謂「4.0的思維」，正如同機械工藝發展至今，已經著眼於人工智慧的發展，選手在有機械化的動作後，接下來也該著眼於場上、場下的思考、判斷，不該再死記套路、技巧，而要有更好的臨場反應，迅速對敵方的出招做出反應，這樣才能在現在競爭激烈的環境中生存。



對於空手道這項運動，教學超過40年，徒子徒孫已達數萬人的蘇尚志，有許多他獨到的體悟、見解，但其實他並非科班出身，而長相斯文、體態並不特別壯碩的他，確實也讓人難以想像，他竟是台灣空手道界地位崇高的元老級人物。



提到空手道教學的生涯，蘇尚志語出驚人的表示，其實他並非「習武」的科班出身，反而是一般人認為「弄文」的人，原來他在銀行擔任行員37年不曾間斷，教授空手道只是他因為對空手道的熱愛，而在下班後的「興趣」而已，「也沒有為什麼，就是喜歡空手道，練著、教著，轉眼就是這麼多年」，蘇尚志說。



很多不認識蘇尚志的人，因為他一派紳士的外表，總會有「這個人真的會空手道嗎」的懷疑，面對這樣的存疑，蘇尚志總是不願急著辯解，因為他有他獨到的看法，「我認為好的教練，不是要自己很能打，重點是要很會教」，蘇尚志這麼看待自己教授空手道的心境。



蘇尚志提到，空手道的技術是死的，但人是活的，大家都知道那些招式，但場上分出勝負的關鍵，就在誰能活用這些套路，像他就隨時在增進自己的「軟實力」，不斷吸收新的東西，包括規則的修訂、世界空手道界最新流行的動作、打法等，這些都讓他和學生能持續維持高峰的關鍵。1060502