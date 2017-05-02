（中央社記者蘇木春台中2日電）巫姓男子等8人組成運毒集團，去年成員到大陸批購毒品，聯絡漁船到小琉球外海接駁毒品，返航時遭警方查獲走私高達74公斤K他命，台中地檢署今天依毒品等罪嫌將8人起訴。



檢警調查，巫姓男子（65歲）、張姓男子（45歲）兩人去年5月起，謀議以漁船作為交通工具走私毒品K他命，兩人找來陳姓男子（62歲）負責到大陸尋找毒品來源，並接洽可走私的漁船。



陳男去年11月中旬，到大陸四川成都與綽號「阿三」的男子談妥K他命交易後，同年12月回台與張男等同夥確定細節，陳男隨即聯絡屏東籍漁船「金龍興三號」船東黃姓男子（37歲），以新台幣280萬元的代價出海接駁毒品。



去年12月12日黃姓船東聯絡另名黃姓男子，自屏東縣東港駕駛漁船出發接駁毒品，不料因風浪過大，無法與對方快艇接駁先行回港；12月18日黃男更新衛星電話後再次出航，成功接運對方交付的1大袋與2大箱物品後返航。



12月21日下午1時多，海巡署海洋巡防總局偵防查緝隊、彰化縣警局刑警大隊、刑事局南部犯罪打擊中心等單位，在小琉球外海附近，攔查到走私的漁船，將其漁船拖回高雄海巡隊碼頭偵辦。



辦案人員在漁船夾層查獲1大袋、2大箱內裝有毒品K他命57包，總重74公斤37克。其中張男、陳男等6人坦承犯行，供出毒品走向與販運過程；巫男與余姓女子否認參與運毒行動，台中地檢署今天偵結，將巫男等8人依涉嫌毒品罪、違反懲治走私條例起訴。1060502