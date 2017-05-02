【旅遊經 報導】





帶爸媽出國旅行，搭麗星郵輪「處女星號」暢遊日本！(圖片提供/旅遊經)

想搭乘郵輪暢遊世界各地嗎？母親節在即，很多人選擇帶爸媽去搭郵輪。噸位數大的郵輪就像一座海上遊樂園和Villa，是最悠閒和快意的度假方式！郵輪權威FB粉絲團「郵輪王」指出這2年郵輪旅遊超夯，多數沒搭過郵輪的人都以為郵輪就只是交通工具，殊不知「郵輪即目的地」的真諦！

處女星號6月航次全面升等露台房，奢華時光等著大家！(圖片提供/旅遊經)

大型郵輪吃喝玩樂等設施全包，夏天正是郵輪旅遊大旺季，而麗星郵輪旗鑑號「處女星號」今年再度來到台灣，推出從高雄和基隆出發的日本航程。除了大人氣的沖繩外，近期還特別規劃前往九州、鹿兒島和宮崎的行程，同時間推出6月航次買1送1，全面升等露台房的超值優惠。

船上設施、活動、表演精彩豐富，像是入住一應俱全的海上移動城堡。(圖片提供/旅遊經)

郵輪王指出郵輪旅遊講究「悠閒」，當你搭上郵輪開始度假模式已然啟動。首先不用天天拉行李、拉車，並以7.5萬噸的「處女星號」來說，作為麗星郵輪旗艦號，在這座移動海上樂園有看不完的娛樂表演、演唱會；享不盡的泳池、滑水道、SPA、15間中西日式餐廳及咖啡廳、酒吧等等各種多元異國美味來滿足世界各國食客的味蕾，同時郵輪也十分適合家族出遊，讓各年齡層的民眾都共同歡度愉快假期。

郵輪假期拜訪沖繩美麗海水族館，宛若置身藍色海洋。(圖片提供/旅遊經)

此外6月的處女星號航程可以「郵」家門口出發！不只基隆，還規劃從高雄出發航次，南部鄉親不必上來台北，從高雄家門口就可出發暢遊沖繩！像是從高雄出發的「沖繩雙嬉5天4夜」來說優惠價每人20,800元起，6月1日「香港－石垣島－那霸－高雄」，6月5日走「香港－那霸－宮古島－高雄」。



郵輪帶路前往鹿兒島，在展望台俯視鹿兒島市區及經典地標櫻島。(圖片提供/旅遊經)

從基隆出發的「沖繩鹿兒島宮崎6天5夜」優惠價每人24,800元起，四條行程安排提供旅客們自由選擇。像是選擇6月10、20日出發，將會走「基隆－琉球那霸港－鹿兒島－宮崎－基隆」；6月15日「基隆－鹿兒島－琉球那霸港－琉球本部町－基隆」；6月25日「基隆－鹿兒島（停2天）－琉球本部町－基隆」。