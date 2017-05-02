▲國泰航空官網推出心動價，台北飛香港新台幣3200元起 。（圖／國泰航空）

國泰航空與國泰港龍航空每周三於官網推出限時三天的「心動價」優惠機票，活動進入倒數最後一周。今（2）日起至5月4日開放訂購台北出發前往香港、福岡、名古屋、阿姆斯特丹、紐約機票，最低價3,200元起。

本次國泰航空官網推出心動價的優惠航點，台北-香港來回經濟客艙新台幣3,200元起；台北-福岡來回經濟客艙新台幣4,500元起；台北-名古屋來回經濟客艙新台幣7,000元起；台灣-阿姆斯特丹來回經濟客艙新台幣15,000元起；台灣-紐約來回經濟客艙新台幣19,500元起，特選經濟客艙新台幣55,000元起。

國泰航空提醒，本周訂購的心動價優惠機票短程線(香港、福岡、名古屋)須於5月5日至25日，及2017年5月30日至6月24日出發；美國線(紐約)機票可適用於上述出發日期外，並可於2017年9月1日至10月31日出發。長程線(阿姆斯特丹)機票須於2017年9月1日至10月31日出發。