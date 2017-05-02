南美洲國家委內瑞拉通貨膨脹失控，國際貨幣基金（IMF）日前估計，委國今年通貨膨脹將達到驚人的1,660％。隨著政府的資金流失，IMF表示，明年預測通膨會再更加攀升。

委內瑞拉政府去年12月宣布，廢除舊鈔，改用新面額的貨幣。委國國內因此現金短缺嚴重，醫藥與民生物資也極度缺乏，境內街道上隨處可見在垃圾堆裡翻找食物的民眾。據統計，委內瑞拉國民普遍營養不良。在過去一年內，74％的委內瑞拉人平均掉了8.7公斤，反對派將這一切責任指向不得民心的馬杜羅政府。

委內瑞拉的失業人數今年也創新高。預計今年將達到25％，明年更可能達到28％。而2015年的比例僅為7.4％。

委內瑞拉這樣的經濟環境也造成政治社會動盪，境內持續發生搶劫、反政府暴動等。反對馬杜羅陣營在上個月發起「示威之母」全國總抗爭，並包圍首都卡拉卡斯。若無法解決基本的經濟民生問題，這些抗議還一直會持續下去。