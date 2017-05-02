歷經47天受困於喜馬拉雅山區後生還的21歲台灣青年梁聖岳，由於恢復狀況十分良好，住院第5日就已從加護病房轉至普通病房，據了解，已經搭機返台的他，預計將在今(2)日中午11點45分抵達桃園機場。

獲救後在醫院治療多日的梁聖岳，身旁有醫護人員以及梁父的照料與陪伴，恢復狀況十分良好，昨(1)日已從加護病房轉至普通病房。院方公關表示，住院的這些日子，雖然有許多關心梁聖岳的人，來到醫院想要探視他，不過都遭到本人婉拒；他大多保持靜養、休息的狀態，除了看書之外，很少開口說話。

據《中央社》報導，今天上午梁聖岳將由家人陪同，搭機返回台灣，預計將在中午11點45分左右，搭乘馬印航空OD-632班機自吉隆坡飛抵桃機第一航廈入境；不過稍早他的家屬已發表聲明表示，由於梁聖岳身體急需康復，他將不接受各界的採訪慰問。