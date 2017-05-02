勇士教練Steve Kerr（柯爾）因背部不適，持續在史丹佛接受藥物治療，這也表示第2輪在主場迎戰爵士的首戰，Kerr將再度缺席，繼續由助理教練Mike Brown率領勇士面對季後賽對手的挑戰。

「我想我們已經計畫好沒有Kerr的比賽了。」Draymond Green表示：「這也是我們的辦法之一，Brown是我們的教練，我們會繼續走下去。」

「我們會替Kerr祈禱他的傷痛可以好轉，然後可以趕快回到球場上。」Green表示：「但他的健康還是最重要的，我們知道他多想和我們一起戰在場上，但他還是得要多照顧自己。」

Kerr的背傷持續困擾著他，但還是有好消息傳出，勇士總管Bob Myers表示Kerr的背傷不會讓他選擇退休，而是希望大家再給他幾天時間休養，他也期盼Kerr能趕緊回到場上繼續執教勇士。