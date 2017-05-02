太空人對遊騎兵今天對戰，打出火氣，此戰6局上太空人隊先發投手Lance McCullers Jr.對遊騎兵強棒Mike Napoli投出觸身球，引發兩隊球員衝進場內，在場中對峙，幸好沒有造成進一步的衝突，此戰最後太空人6比2擊敗遊騎兵。

Napoli前兩次打擊都打出安打，包括四局上轟出陽春砲（本季第4轟），讓遊騎兵隊取得2比1的領先，6局上Napoli再次上場打擊，Lance McCullers Jr.投出內角球直接命中Napoli，Napoli不滿地走向投手丘並大聲喊叫，主審雖立即阻止，但兩隊球員還是衝進場內對峙。

此戰7局下太空人隊爆發打擊火力，Alex Bregman獲保送之後，青木宣親敲出安打帶起連串攻勢，接下來的連續4支安打，一口氣攻得5分，逆轉戰局。

太空人隊Lance McCullers Jr.先發6.1局被擊出6支安打包括1轟，失2分，三振10次、保送2次，表現優異，不過勝投是中繼1.2局沒失分的Chris Devenski，Ken Giles本季第7次救援成功，遊騎兵隊Andrew Cashner先發6局失3分、2分責失，吞敗投（0勝3敗）。