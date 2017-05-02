（中央社記者余曉涵台北2日電）全國公務人員協會理事長李來希今天表示，軍公教勞的計算基礎應該要一致，在共同基礎上才能改善，但最後結果一定是勞工砍少，軍公教砍最多。



年金改革鬧得沸沸揚揚，立法院明天也將再度審查年改草案。李來希今天在「軍公教網路之聲直播電台」中表示，由於幾乎所有勞團都反對勞保年金的計算基礎從5年調升至15年，因此他認為勞保這塊改革最終並不會過。



李來希說，如果大家都反對勞工的計算基礎調升到15年，那為什麼軍公教的退撫制度的計算基礎也要調到15年？



李來希表示，現行制度公務員是最後1個月，拉長到15年的傷害比勞工還要大。李來希認為不管是軍公教勞的計算基礎應該要一致，這樣在共同基礎上慢慢改善，就可以讓問題單純化。



但李來希認為最後結果一定不是這樣，他說最後結果一定是勞工砍得少，軍公教砍得多，因為軍公教的人數比較少。



李來希表示，目前政府就營造出95%跟5%的對立，但5%的要輸也要輸得合情合理合法，否則就會留下動盪根源。



李來希強調，軍公教人員是非常溫和的，如果逼到極端後果將會非常嚴重。1060502