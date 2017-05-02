引進肯亞選手參賽抽佣 南檢：案情單純中央社 (2017-05-02 11:11)
（中央社記者張榮祥台南2日電）南檢破獲1家長跑俱樂部涉嫌偽造邀請函，再找肯亞長跑選手來台參賽得獎後，從中抽佣，檢方今天表示，此案犯罪行為單純，肯亞選手也非被告，全案不會有進一步動作。
這家長跑俱樂部林姓負責人和盧姓員工，在未經運動品牌公司授權下，卻以運動品牌公司名義偽造馬拉松賽事邀請函，再向外交部申請多名肯亞長跑好手的簽證，邀請來台參賽。
台南地檢署調查，林、盧兩人於104年12月至105年8月間，邀請10多名肯亞選手來台參賽，期間共贏取約新台幣600萬、700萬元獎金，林、盧2人共抽佣分得60萬元，南檢訊後，各以30萬元、5萬元交保候傳，並限制出境出海。
南檢說，這群肯亞籍選手來台，集中在台南市關廟區居住練跑，和鄰居相處友善融洽，因簽證只有6個月，肯亞選手來來去去，檢方調查時，傳喚當時還在台的6名肯亞選手。
南檢說，肯亞選手對長跑俱樂部偽造邀請函一事不知情，他們合法入境，只是來參賽，不是被告，也沒有被剝削，此案也未涉及人口販運，案情單純。
至於獎金是否要追回，南檢表示，這得視馬拉松主辦單位的規定，檢方不會有進一步動作。1060502
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