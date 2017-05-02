（中央社記者張謙香港2日電）中國大陸江西南昌出現山寨版長城，綜合報導，這個「長城」於2013年起建造，目前長2公里，預計要建4公里。



騰訊新聞網今天報導，山寨版長城位於南昌市郊25公里外的一個景區，綿延2公里，設有多個烽火台，遠眺外形酷似真長城。



報導表示，「長城」的工程還在進行中，完工後全程將達到4公里。



據報導，「長城」入口處的一塊巨石前寫著「北有八達嶺，南有怪石嶺」，山寨「長城」直接叫板八達嶺長城。



但有網友說，長城的那種歷史和厚重感難以複製。



另外，新浪微博上署名「長春旅行家」的網友說，南昌山寨長城位於溪霞怪石嶺生態公園內，於2013年開始修建，並於2015年對外開放，假日會有大量遊客參觀。1060502