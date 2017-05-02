（中央社記者張謙香港2日電）據報導，中國大陸福建省莆田市1名雜技員日前公開表演時失手，從6公尺高墜下死亡。



東南網今天報導，4月30日晚，莆田涵江區隆痚]富廣場舉行雜技表演，1名表演者不慎從離地6公尺左右的飛輪上摔下。



報導表示，傷者送院後因傷勢過重，最終死亡。



據報導，廣場方面拒絕對外透露詳情。但記者得知，當時雜技員表演的節目叫「生死飛輪」，飛輪由3個鐵圈組成，它們像摩天輪一樣轉動，雜技員在轉動的飛輪表演。1060502