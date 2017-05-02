安捷飛機海豚跳 訓練中駕駛操作不當中央社 (2017-05-02 11:02)
（中央社記者汪淑芬台北2日電）去年5月5日，安捷飛航訓練中心1架Diamond DA-40NG型飛機，在台東豐年機場落地時發生海豚跳，造成飛機受損。飛航安全委員會今天公布調查報告，主要是訓練中的駕駛操作不當。
安捷是台灣首家也是目前唯一的飛行訓練學校，豐年機場是訓練基地，去年5月5日執行學習駕駛員單飛訓練時，飛機在落地過程中發生海豚跳，造成飛機鼻輪折斷、螺旋槳及發動機艙下整流罩磨損，所幸人員平安。
飛安會今天公布調查報告，事故原因主要是學習駕駛員在落地平飄階段，未建立適當仰角及減速，使航機以有俯角的姿態觸地，造成航機彈跳，且未在彈跳初期立即重飛，使飛機產生海豚跳，導致鼻輪折斷。
在與事故相關風險部分，安捷相關手冊無完整任務提示的程序及內容，可能影響飛航學員遭遇相關狀況改變時的應變及處置能力。
飛安會也發現，發生事故的訓練駕駛經加強訓練後，仍未改善其無信心、易緊張及狀況兼顧能力，顯示相關加強訓練內容並未完全改善該員操作能力的穩定性。
同時，安捷相關手冊訂有對學員單飛監控機制，但學員在起落航線階段遭遇不正常狀況時，並無法提供即時有效的協助。1060502
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