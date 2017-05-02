（中央社記者尹俊傑北京2日電）北韓4月3度試射飛彈失敗，有分析認為是美國透過網路攻擊在背後搞鬼。但中國大陸飛彈技術專家楊承軍表示，北韓飛彈資訊化水準不高，美國以駭客攻擊干擾是無根據的猜測。



中國大陸環球網今天報導，北韓4月5、16、29日試射飛彈，均以失敗告終。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資料顯示，北韓試射的很可能是飛毛腿或蘆洞飛彈改良型號，具備反艦能力。



有分析認為，發射飛彈後引爆是北韓高層的「政治智慧」，既發出警告，又不過度激怒美國與南韓。此外，有美媒猜測五角大廈可能入侵北韓飛彈控制系統網路，或是在北韓從黑市進口的飛彈零件上動手腳。



報導引述中國大陸一名匿名軍事專家表示，美國實施網攻的前提是北韓彈道飛彈系統有完善、自動化的網路控制系統，但北韓現有的飛彈發射車幾乎沒有現代化通訊指揮裝備，很難遭受網路攻擊。



楊承軍也說，北韓飛彈尚未達到很高的資訊化水準，因此美國對北韓飛彈試射進行駭客攻擊是「無根據和不可信的猜測」。



他指出，北韓中短程彈道飛彈數量雖多，但品質不高、精度較差，發射成功機率不超過50%，甚至可能低於30%。這3次試射失敗反映北韓飛彈較低的可靠性。



至於這3次試射失敗的原因，楊承軍推測主要是技術不成熟，有可能是推進劑、測量系統出問題，或是飛彈飛行時強烈震動造成電子元件失效和飛彈控制系統故障以及自毀裝置自動啟動等。1060502