陳偉殷今天先發出戰光芒，雖然最終沒能和胡智為交手，但是他卻繳出個人本季第3場優質先發，主投6局僅被敲2安、失1分，不過球隊打擊熄火，最終也以2：4在自家主場輸球，陳偉殷則是無關勝敗。

陳偉殷本戰手感絕佳，變化球都能投進好球數，前3局沒有被敲出任何安打，雖然4局上遇到了亂流，被Tim Beckham敲出2分打點的二壘安打，不過他很快找回節奏，之後2局僅讓Rickie Weeks Jr.靠著保送上過壘包，最終順利投完6局，退場時雙方戰成平手。

不過沒料到，接手的下勾投手Brad Ziegler本場狀況不佳，一開始無人出局就讓對手站上一、二壘，光芒之後靠著Steven Souza Jr.的滾地球跑回來超前分，取得3：2的重要領先。

8局上，光芒三壘手Daniel Robertson又敲出帶有1分打點的安打，幫助球隊再添保險分。而馬林魚在全場僅敲出2支安打的情況下，反撲無力，最終以2分差，吞下雙方系列賽的第1敗。

陳偉殷在上一戰丟4分吞敗後，本戰找回手感，完成本季第3場優質先發，雖然未能奪勝，但是防禦率降到4.33。