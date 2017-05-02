小聯盟／林子偉連11戰安打 曾仁和無關勝敗NOWnews今日新聞 (2017-05-02 10:38)
紅襪2A（Portland Sea Dogs）林子偉今天對洛磯2A之戰，第一次打擊就敲出安打，連續11場比賽擊出安打，小熊2A（Tennessee Smokies）曾仁和今天先發5局失6分、5分責失，無關勝敗。
林子偉打擊手感相當火燙，今天對洛磯2A之戰先發守游擊，打第七棒，2局上第一次打擊就敲出安打，連續11場比賽擊出安打，4局上遭三振，6局上獲保送，7局上在滿壘狀況遭觸身球保送，擠回1分，因此有1打點。此戰最後紅襪2A是以7比0贏球。
林子偉今天2打數1安打，有1打點，本季打擊率是高檔的3成53。
小熊2A曾仁和今天對勇士A先發，投5局用了96球，被擊出9支安打失6分、5分責失，三振7次、保送1次，他退場時小熊2A以2比6落後，幸好隊友比賽後段發揮火力，最後以7比6逆轉勝，讓曾仁和逃過敗投的責任，曾仁和本季戰績2勝0敗、防禦率3.67。
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