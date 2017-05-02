記者黃駿騏／桃園報導

桃園市政府新聞處長張惇涵（1）日表示，感謝大家的參與和支持，4月29日至5月1日三天連假，「2017桃園農業博覽會」各展區遊園人次，以16處入口統計出入人數達497萬27人次；而自4月22日開幕至今，各展區遊園人次，以16處出入口人次累計達722萬6,790人次。張處長也說，下周末還有中華職棒Lamigo桃猿隊和超級籃球聯賽 （SBL）桃園璞園建築籃球隊球星，到農博輕食賣店擔任一日店長，並舉辦「寵物野餐日」活動，歡迎還沒參觀農博的朋友，趕快來參觀；參觀過的朋友，來一次不夠，還要繼續來，體驗農博「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」的魅力。

張惇涵指出，下個周末（5月6日、7日）市府邀請中華職棒Lamigo桃猿隊和超級籃球聯賽 （SBL）桃園璞園隊球星，到農博輕食賣店擔任一日店長。5月6日上午11時，Lamigo桃猿隊球員會到農博輕食賣店2號店（美式搖滾派對），體驗漢堡製作，也會在「REBEL漢堡」、「BAR SOUL藏匿」參加一日店長10分鐘PK賽，看看誰是最佳銷售店長。Lamigo桃猿隊球員還會與20位遊客一同體驗「巧克力水果磚DIY」活動，歡迎大家一起參加。

新聞處長張惇涵表示， 五一連假「2017桃園農業博覽會」各展區遊園人數達497萬27人次。

5月7日上午11時，則邀請桃園璞園建築籃球隊球員，到農博輕食賣店1號店（季風亞洲食堂）的「阿公的香水檸檬」和「一抹綠」，進行10分鐘一日店長PK賽，分別銷售「檸檬冰釀飲」和「抹茶霜淇淋」，當天向球員購買，還可獲贈限量贈品。桃園璞園隊球員也會到青創市集，參加「自造者協會」、「愛地球木工坊」、「手作屋的幸福角落」的木工和多肉植物DIY活動。

張惇涵說，5月6日上午10時開始，則預計在寵物園區舉辦「寵物野餐日」活動，動保處也會在現場設攤，提供免費寵物植入晶片、施打狂犬病疫苗，並有動保政策、生命教育、毛小孩即可拍及有獎徵答活動，歡迎帶著自己的毛小孩，一起來農博野餐。

新聞處長張惇涵表示， 五一連假「2017桃園農業博覽會」各展區遊園人數達497萬27人次。

除了上述活動之外，張處長也說，「植物地景」展區平日15時、假日11時30分及15時，有「青農起藝」歌舞劇表演；「草地劇場」5月6日有漂鳥電農趴/Boxing樂團、丘與樂樂團，5月7日有無限創意表演團、舞風起浪舞蹈團、張三李四樂團、台灣爽樂團演出；客家工藝館5月6日有葉鈺渟&Lucky7、ChuMiKiller Band，5月7日有神棍樂團、青鳥合唱團表演。展覽期間天天都有豐富、精彩的展演和體驗活動，歡迎全家一起前來樂遊，詳細活動資訊，請參考農業博覽會網站（https://goo.gl/r83qx4）。