（中央社記者田裕斌台北2日電）近年來在台灣表現凸出的歐洲品牌Skoda宣布，旗艦房車Superb第100萬台正式下線，Superb自2001年發表第1代車款至今，目前在市面上的是第3代車型。



Skoda表示，Superb曾贏得Red Dot紅點設計及歐洲多國「Car of the Year年度風雲車」頭銜，從2001年第1代的13萬6100台，到移至Kavasiny工廠生產的第2代61萬8500台(2008年至2015年)，再到2015年上市至今已突破25萬台的成績，Superb在全球市場的表現相當傑出。



Skoda指出，第3代Skoda Superb在2015年3月正式亮相後，將上一代大氣但內斂的風格加以修飾，鋒銳俐落卻不浮誇的車身線條，搭配Skoda家族特色的水箱罩造型，菱型頭燈配上擁有燈眉的LED造型及水晶切割造型，整合式尾燈則變得較為狹長的「C」字造型，側邊車身線條呈現轎跑車的流暢感。



Skoda自1990年成為福斯(Volkswagen)集團旗下品牌，2001年正式推出Superb為旗艦車款，延續至今已發展到第3代，第3代Superb推出僅短短第3年便已寫下25萬輛生產佳績，台灣地區自2015年12月正式引進Superb，上市以來不僅奪得「最佳大型進口房車」，2017年3月更追加Sportline超級動力版，提供台灣消費者最多元選擇。1060502