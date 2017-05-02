越媒瘋台中 報導吸引旅客8亮點中央社 (2017-05-02 10:42)
（中央社河內2日電）台灣推動新南向政策，其中包括擴大對越南等國的旅遊市場，成效已日益明顯。越南媒體近期紛紛作出包括台中在內、有關台灣觀光亮點的報導，讓民眾更加認識台灣旅遊優勢。
越南快訊新聞網站今天特別推出台中市旅遊景點和美食的報導，提出8個最吸引旅客的亮點，推薦民眾到台中觀光。
報導首先介紹台中市逢甲夜市，指出這是當地最知名的夜市，每天晚上6時30分至11時30分營業，而且都擠滿來觀光覓食的人潮。遊客可以品嚐到很多具有當地美食風味特色的小吃，其中特別推薦小籠包。
報導接著推廣台中梨山風景區，指出這個山清水秀的景點常吸引很多熱愛大自然的旅客探索，此區一年四季有清新的空氣與不同美景，旅客可以賞花、採果、賞楓與玩雪。
報導接著介紹台中櫻花，指出當地櫻花不輸給日本和美國，每年3至4月是櫻花盛開的季節，當地都舉辦櫻花節，吸引許多民眾和旅客前來觀賞。
報導還推廣台中樂沐法式餐廳（Le Mout），稱讚是台灣最佳餐廳之一，被列入2016年亞洲50家最佳餐廳名單中。另外，還描述台中國家歌劇院的獨特設計和外觀、介紹高美濕地、國立台灣美術館與彩虹眷村等景點。1060502
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