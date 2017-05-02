國道去年端午取消免費 今年尚未定案中央社 (2017-05-02 10:20)
（中央社記者汪淑芬台北2日電）去年端午節假期，交通部將實施多年的連續假期國道夜間免收費取消，引起部分民怨，今年端午節有4天連假，國道疏運計畫中是否納入取消夜間免費考量，近期討論，還未定案。
交通部長賀陳旦去年上任後，第1個重大決策，就是在端午節連續假期，恢復夜間收費，當時的出發點是為了避免疲勞駕駛，因為高公局調查，連續假期國道免收費時段的事故比例是平常例假日的1.4倍。
不過，去年端午節國道停止夜間引費措施後，引部分民眾抱怨，交通部還委託運輸學會研究，發現連假夜間免收費移轉車流效果不明顯，學者也支持連假夜間應收費。
運輸學會還特別做兩次民調，第一次針對上國道民眾調查，支持連假夜間收費僅3成、7成反對；第二次民調納入不上國道的用路人，支持夜間收費比率提高到4成5。
交通部順從民意，去年端午節後的中秋節、元旦及過年假期，國道又恢復以往夜間免費；今年清明假期，首次縮短免收費時段，從以往前一日深夜11時至當天清晨6時，改為凌晨1至5時。
高速公路局說，今年端午節連假國道疏導措施仍在研擬中，是否有取消免費或縮短免費時間，還未定案，各種方案都不便透露。1060502
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