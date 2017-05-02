出訪沙烏地阿拉伯 梅克爾不戴頭巾成焦點NOWnews今日新聞 (2017-05-02 10:06)
德國總理梅克爾(Angela Merkel)上月30日出訪沙烏地阿拉伯，會晤沙國國王薩爾曼(King Salman)及王儲穆罕默德(Mohammed bin Nayef)，並簽署多項協議。梅克爾此行主要將與薩勒曼與討論巴黎氣候協定及反恐行動等議題。
沙烏地阿拉伯國營媒體報導，梅克爾與國王薩爾曼會面地點在沙烏地吉達市(Jeddah)的皇宮，薩爾曼表示，2人這次將簽署6項協議，德國官員表示，梅克爾將與沙國國王探討G20在7月舉行的會議議程，包括能源協議等議題。
梅克爾1日繼續拜訪阿拉伯聯合大公國，與阿布達比王儲穆罕默德會面。兩人在會談中討論了雙邊經貿合作，及共同打擊恐怖主義等議題，也談論到敘利亞、利比亞等國的局勢。由於沙烏地阿拉伯法律規定女性出現在公開場合時，必須穿著長罩袍覆蓋全身，頭部也要戴上頭巾包裹，梅克爾這次出訪沒有戴頭巾，成為關注焦點。
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