騎士在首輪以4：0橫掃溜馬，多了8天的喘息機會，今天在主場面對暴龍，全隊體力充沛，在「詹皇」LeBron James全場攻下35分的率領下，終場以116：105擊敗暴龍，系列賽取的1：0的領先。

多了8天休息的騎士，開賽就打得相當有勁，一開賽便以30：18取的領先優勢，面對去年東區冠軍賽的對手，騎士本場比賽完全不給暴龍機會，上半場便取得62：48領先。

暴龍在第4節槍響前曾打出一波小高潮，但是騎士還是掌握整場比賽的優勢，順利收下自2015年來季後賽主場的第16勝，暴龍果然還是不太會打季後賽首戰，季後賽首戰吞下1勝12敗的慘澹戰績。

「對於球隊而言，我們擁有相當多的能力，就算我們犯了許多錯誤，我們能夠及時改進，因為我們充滿了能量。」James表示：「但我們下一戰會表現的更好。」

James貢獻全隊最高的35分，外帶10籃板4助攻的「雙十」成績，Kyrie Irving攻下全隊次高的24分，外帶2籃板10助攻，同樣繳出「雙十」，Kevin Love貢獻18分9籃板1助攻。

暴龍Kyle Lowry攻下全隊最高的20分，外帶2籃板11助攻，繳出「雙十」成績，DeMar DeRozan貢獻全隊次高的19分，外帶7籃板2助攻。