好天氣收假 本週2波鋒面接力南下中央社 (2017-05-02 10:17)
（中央社記者陳葦庭台北2日電）春季天氣變化大，中央氣象局表示，這週台灣會受2波鋒面影響，今天雲量偏多，也會有短暫雨，明後2天轉趨穩定，但週五、六還有鋒面南下帶來水氣。
勞動節連假結束，好天氣也跟著收假，中央氣象局說，今天有道微弱鋒面接近，北部雲量明顯增加，也會有短暫雨，但由於鋒面結構不實在，沒下雨的時候感受上還是十分悶熱。
氣象局說，這週有2道鋒面陸續南下影響台灣天氣，一波是今天報到的微弱鋒面，另一道將在週五、週六影響台灣，預期也會帶來水氣，北台灣會有降雨，但由於春季天氣變化大，鋒面結構恐還有變化，氣象局將持續觀察。
氣象局表示，明後2天鋒面遠離，天氣相對穩定，北部高溫上看攝氏25到27度，中南部更有機會達到30度以上，提醒民眾做好防曬，多補充水分。1060502
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