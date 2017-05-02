（中央社台北2日電）據報導，造訪南極的中國大陸遊客在過去10年暴增近40倍，預計今年到訪南極的陸客將突破5000人，中國大陸有望成為僅次於美國的南極旅遊第二大客源地。



中國大陸海外網今天引述新加坡聯合早報消息，根據國際南極旅遊組織協會（IAATO）的統計，2015至2016年度，全球共有超過3萬8000人到南極旅遊。其中，中國大陸遊客近4100人，占總遊客人數的10.6%。



在10年前，造訪南極的大陸遊客只有99名。業界相信，陸客赴南極旅遊的市場還有相當驚人的成長潛力。



南極旅遊旺季是每年11月至次年3月的夏季期間。



大陸市場上多數南極遊配套價格在人民幣7萬元（約新台幣31萬元）至16萬元（約新台幣70萬元）不等。旅客大多從阿根廷登船去南極半島，經典活動包括觀看企鵝、海豹、鯨魚等，以及嘗試極地露營、雪地遠足等。1060502