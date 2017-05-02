NBA／接任溜馬新總裁 普里查德：已和喬治有共識NOWnews今日新聞 (2017-05-02 09:56)
溜馬今天舉行記者發布會，新任總裁Kevin Pritchard（普里查德）與前任總裁「大鳥」Larry Bird兩人一起出席，Pritchard表示已經和一哥Paul George（喬治）有了共識，以及談論球隊未來的計劃。
Pritchard在上任之後，已經與George會談過，並且與George有了一致的目標，Pritchard表示：「我和George談了許多不同的事，但是主要還是和他談輪關於留在溜馬的事，我們都希望球隊能夠一年比一年成功，這建立在我們的成功主要事和George有關，我知道他很想贏，我們當然也是，所以我們之間事宿共識的。」
Pritchard認為透過打造出一支最佳陣容，是能夠留住George的重點之一，最關鍵的是要成為一隻能夠贏球的球隊，而這支球隊的決定權在於自己。
Bird雖然已經辭去總裁的職位，但還是相當有風度地一同出席，並且表示這一年還是會繼續協助球隊，Bird表示：「我唯一不會做的，就是去干預Pritchard，現在這是他的球隊，我知道這工作相當困難，假如他有需要幫忙的話，我會很樂意的協助他。」
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