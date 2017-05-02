俄大火 蔓延到大興安嶺林區中央社 (2017-05-02 09:38)
（中央社台北2日電）據中國大陸國家林業局森林公安局（國家森防指辦公室）消息，4月30日發生在內蒙古大興安嶺烏瑪林業局伊木河林場的俄羅斯入境火，火勢終於在昨晚初步控制。
根據中國林業網，經860名撲火人員撲救，已於5月1日深夜11時左右實現合圍，火場圈內有個別煙點，火勢得到初步控制。
由大陸國家森防指副總指揮、國家林業局副局長李樹銘帶隊的赴火場工作組昨天連夜抵達內蒙古大興安嶺林管局指揮中心，聽取撲救工作匯報，並對下步工作做出具體部署。
據大陸國家森防指辦公室消息，內蒙古大興安嶺烏瑪林業局伊木河林場4月30日疑似發生森林火災，經5月1日早晨飛機觀察確認，火災為俄羅斯境外火燒入伊木河林場。1060502
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