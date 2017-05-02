陳偉殷6局好投 退場時馬林魚光芒暫平手中央社 (2017-05-02 09:31)
（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊今晚主場出戰坦帕灣光芒隊，效力於馬林魚隊的台灣左投陳偉殷先發，6局結束，馬林魚與光芒戰成2比2平手，陳偉殷退場今晚無關勝負。
先發的陳偉殷前5局共送出7次三振，而隊友1局下先馳得點後，陳偉殷4局上稍遇亂流，光芒隊靠一支一壘安打、一支二壘安打及一次四壞保送攻得2分反超前；4局下半，陳偉殷的隊友歐祖納（Marcell Ozuna）轟出陽春全壘打，馬林魚追平比數。
6局上半，陳偉殷在一人出局的情況下送出保送，馬林魚叫暫停後讓陳偉殷緩和心情奏效，光芒隊打者接連打出高飛球被接殺，只不過，陳偉殷雖穩住局勢，但他的用球數已達96球，投完6局結束，確定退場，而光芒隊6局下半無功而返，兩隊6局打完，仍以2比2暫時平手，陳偉殷今晚無關勝負。
陳偉殷今晚投出59個好球、37個壞球，送出7次三振，4次保送。
對台灣球迷而言，這場比賽的另一個觀賽重點則是剛升上大聯盟光芒隊的台灣投手胡智為，而截至發稿，陳偉殷退場，胡智為仍未見登板，球迷確定無緣看到兩位台灣投手在大聯盟的對決戰。
儘管如此，胡智為仍在牛棚待命，仍可能有上場機會。1060502
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