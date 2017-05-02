MLB／陳偉殷投完6局退場 無關勝敗NOWnews今日新聞 (2017-05-02 09:07)
我國旅美好手陳偉殷，今(5月2日)先發出戰光芒，結果他繳出主投6局僅被敲2支安打、失2分的好投，他退場時球隊以2：2和對手戰成平手，無緣勝投。
今天比賽的前3局，陳偉殷的變化球狀況極佳，沒有讓對手敲出任何安打，不過在4局上被Corey Dickerson敲安後，稍微出現了一些亂流，也讓他之後被Tim Beckham敲出帶有2分打點的二壘安打，反倒讓光芒取得1分領先。
不過所幸今年殷仔先發時，隊友總是給予強大的火力支援，Marcell Ozuna適時敲出陽春彈，幫助馬林魚將比數追平，陳偉殷也因此逃脫敗戰身分。
順利完成6局的任務後，馬林魚將陳偉殷給換下場，由下勾投手Brad Ziegler上來後援，他本季防禦率0.71，表現相當不錯。
這是陳偉殷本季第5場先發，也是其中第3場的優質先發，不過可惜最終沒有機會拿下勝投，但他的防禦率下降到4.33。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
傳統武術家遭MMA暴打 MMA噴子徐曉東KO雷公太極【北京新浪網】
數據展望勇士vs爵士:所以到底是誰被誰克制？【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
噩耗！瑞士機器Ueli Steck今晨墜亡【北京新浪網】
勇士球員失望半決賽對手為爵士 原因竟然是它【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》