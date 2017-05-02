我國旅美好手陳偉殷，今(5月2日)先發出戰光芒，結果他繳出主投6局僅被敲2支安打、失2分的好投，他退場時球隊以2：2和對手戰成平手，無緣勝投。

今天比賽的前3局，陳偉殷的變化球狀況極佳，沒有讓對手敲出任何安打，不過在4局上被Corey Dickerson敲安後，稍微出現了一些亂流，也讓他之後被Tim Beckham敲出帶有2分打點的二壘安打，反倒讓光芒取得1分領先。

不過所幸今年殷仔先發時，隊友總是給予強大的火力支援，Marcell Ozuna適時敲出陽春彈，幫助馬林魚將比數追平，陳偉殷也因此逃脫敗戰身分。

順利完成6局的任務後，馬林魚將陳偉殷給換下場，由下勾投手Brad Ziegler上來後援，他本季防禦率0.71，表現相當不錯。

這是陳偉殷本季第5場先發，也是其中第3場的優質先發，不過可惜最終沒有機會拿下勝投，但他的防禦率下降到4.33。