快艇不幸在搶七大戰敗給爵士，爵士將前進第2輪挑戰西區第1種子勇士，勇士球員卻表示如果要選擇的話，他們比較希望對上快艇，原因是猶他沒有夜生活，洛杉磯才有。

Matt Barnes表示：「猶他州可沒有夜生活，身為一個球員想要有些夜生活，但最主要還是要贏球，對我而言，我比較想要出戰快艇，因為我想要打敗老東家快艇，而我的小孩也在那，但對夜生活來說，洛杉磯的夜生活可是沒得比。」

「我想猶他應該有俱樂部，但我沒去過半家。」Kevin Durant表示：「猶他只有飯店附近有餐廳，洛杉磯的比猶他的大一點，那是唯一的差別，但對我而言都沒有差別。」

爵士前鋒Joe Ingles在聽聞勇士球員對於猶他的評論之後，他表示：「他們仍然能夠在比賽與比賽中間跑去洛杉磯，他們有足夠的錢能夠請私人飛機，假如他們想要娛樂的話，他們可以開車到拉斯維加斯去玩。」

Ingles最後補上一句：「我可以幫他們叫車，假如他們願意的話。」

勇士將在明天（3日）於主場迎戰爵士，展開西區第2輪的賽事。