MLB／歐蘇納第7轟出爐 雙方2：2戰平NOWnews今日新聞 (2017-05-02 08:37)
馬林魚今天在自家主場對戰坦帕灣光芒，我國旅美好手陳偉殷於本戰掛帥先發，不過他在4局上遭遇到了危機，在Tim Beckham(貝克漢)的二壘安打下，丟掉了2分；不過所幸Marcell Ozuna(歐蘇納)夠挺，在下一個半局就敲出陽春彈，幫助球隊將比分追成2：2平手。
陳偉殷今天前3局投得順風順水，沒有被敲出任何安打，不過在4局上被Corey Dickerson敲出推打的安打後，殷仔節奏有些亂掉，對Rickie Weeks Jr.又投出保送。
接著在球數一好一壞的情況下，Beckham鎖定殷仔一顆偏紅中的速球，敲出深遠的二壘安打，一棒打回2名打者，反到被對手逆轉了比數，讓馬林魚以1：2落後。
而光芒投手Jake Odorizzi，在首局遭遇失分危機後，反倒越投越穩，不過他在4局下面對近況火燙的Ozuna，還是被敲出其個人本季的第7轟，雙方此時又戰成平手。
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