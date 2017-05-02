加航6/9復飛 挖角酷航台灣總座陳美至中央社 (2017-05-02 08:42)
（中央社記者汪淑芬台北2日電）加拿大航空6月9日將復飛台北-溫哥華，挖角酷航台灣區總經理陳美至為加航台灣區總經理，5月中上任。
陳美至在航空旅遊界有近30年經驗，曾任職國泰航空訂位、票務、機場、企畫部門，也曾擔任南非航空亞洲會員中心經理、台灣區總經理。
2008至2012年，陳美至擔任金界旅行社總經理，負責包括芬蘭航空、阿根廷航空、英國維珍、阿提哈德航空的台灣總代理；2012年成為阿提哈德航空中國南區暨香港、台灣區域銷售經理，2015年接任酷航台灣區總經理。
加拿大航空在2003年退出台灣，因看好台灣與加拿大旅遊市場，去年宣布今年6月9日復飛台北-溫哥華，每天一班，使用波音787-9全新夢幻客機。1060502
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