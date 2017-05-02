鋒面移入 氣象專家：各地短暫陣雨中央社 (2017-05-02 08:25)
（中央社記者曾佩珊台北2日電）氣象專家吳德榮說，今天微弱鋒面在台灣附近，水氣增多；明天及週四天氣偏暖，西半部白天高溫動輒30度以上；週五、六鋒面影響，結構並不強、有局部性短暫陣雨或雷雨的機率。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，今晨紅外線衛星雲圖及雷達回波合成圖顯示，醞釀中的鋒面，已由華南移至台灣上空，強度減弱、結構鬆散，各地雲量增多，有局部性短暫陣雨。
他說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天微弱鋒面在台灣附近，水氣增多，不穩定度提高，有局部性短暫陣雨。明天仍有一些局部性短暫陣雨的機率，午後及山區機率較高。週四天氣好轉，西半部多雲時晴，午後山區及東半部仍有局部性短暫陣雨的機率。
吳德榮表示，明天及週四(3、4日)天氣偏暖，西半部白天高溫動輒攝氏30度以上，水氣多、感覺會有點悶熱，金馬則容易起霧。週五、六(5、6日)鋒面影響，結構並不強、有局部性短暫陣雨或雷雨的機率，鋒面後冷空氣很弱，僅稍微轉涼而已。
下週日、一(7、8日)西半部多雲時晴、溫暖微熱，東半部及午後山區有局部性短暫陣雨。下週二(9日)又有一波鋒面，影響程度需再觀察。1060502
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