▲飯店旅展即日起搶先開跑，優惠最低下殺3.3折。（圖／台北W飯店）

台北國際觀光博覽會本周末即將登場，但已有飯店業者等不及，提前推出線上旅展搶客，打出住宿券最低3.3折的優惠吸引民眾目光，不用到旅展現場人擠人，也可以同享優惠。

台北W飯店夏日線上旅展今（2）日中午12點搶先開賣，推出the kitchen table各式餐券、客房及套房住宿券，同時首度加碼販售「AWAY紓壓艙」療程券，要讓民眾以高貴不貴的價格享受五星級餐飲、住宿及經典放鬆療程。二種房型「奇妙客房」、「非凡套房」，原價分別為20, 000元、40, 000，旅展優惠價6, 900元、13, 000，最低3.3折優惠。

10樓的the kitchen table西餐廳推出各時段餐券，一次購買十張即可6.5折優惠，以及周五、六晚的「海鮮之夜」也有8折優惠。今年首度推出的「AWAY紓壓艙」療程優惠券，一次購買十張則享7折優惠。

長榮鳳凰酒店（礁溪）於5月4日至23日也推出線上旅展，雙人住宿券、雙人午餐券、湯套券與一日遊券下殺4.2折起。最受歡迎的「雙人住宿券」折扣高達4.2折，每張僅6,999元，周一至周五入住再享升等，每日限量200組。

另外今年首度推出千元有找的「慢活SPA+煙波亭懷舊套餐」一日遊券，每張699元；桂冠自助餐廳餐券每張1,288元；湯屋券與一日遊券則有買10送1優惠，