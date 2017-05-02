我國旅美好手陳偉殷，今天對上胡智為效力的光芒，前3局展現大將之風，飆出4K，而且還沒有被敲出任何的安打，幫助球隊暫時以1：0領先。

首局馬林魚快腿Dee Gordon靠著保送上壘後，利用速度衝擊光芒守備，成功逼出對方捕手的傳球失誤、上到三壘。最終也在Christian Yelich的高飛犧牲打下，跑回來得到雙方的第1分。

陳偉殷開季先發呈現「一場好、一場壞」的趨勢，其中該場的變化球好壞是關鍵，而至少從目前來看，他的狀況相當不錯。

而在投球表現穩定的情況下，殷仔在3局下得到本場首次打擊機會，不過並沒能掌握好，擊成三壘方向的滾地球出局。