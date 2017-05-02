MLB／變化球狀況佳 陳偉殷前3局未被敲安NOWnews今日新聞 (2017-05-02 08:10)
我國旅美好手陳偉殷，今天對上胡智為效力的光芒，前3局展現大將之風，飆出4K，而且還沒有被敲出任何的安打，幫助球隊暫時以1：0領先。
首局馬林魚快腿Dee Gordon靠著保送上壘後，利用速度衝擊光芒守備，成功逼出對方捕手的傳球失誤、上到三壘。最終也在Christian Yelich的高飛犧牲打下，跑回來得到雙方的第1分。
陳偉殷開季先發呈現「一場好、一場壞」的趨勢，其中該場的變化球好壞是關鍵，而至少從目前來看，他的狀況相當不錯。
而在投球表現穩定的情況下，殷仔在3局下得到本場首次打擊機會，不過並沒能掌握好，擊成三壘方向的滾地球出局。
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