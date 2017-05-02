MLB／雷神後背肌撕裂 歸期未定NOWnews今日新聞 (2017-05-02 08:23)
「雷神」Noah Syndergaard在昨日(5月1日)遭到國民打爆後，終於乖乖接受MRI檢查，結果發現是右後背肌撕裂，目前還沒有一個確定的回歸時間表。
值得注意的是，大都會投手Steven Matz在過去受過類似的傷，並且因此錯過了好幾個月，或許他的狀況可以提供給Syndergaard當作借鏡。
當然這對大都會來說，是一個壞消息。不過更值得討論的是，為什麼球隊在當下可以容忍Syndergaard拒絕接受檢驗，並且在他看起來有傷的情況下，依舊繼續讓他上場。
雷神本季主投27又1/3局，防禦率僅3.29，是球隊最重要的王牌，而在球隊開季傷兵不少的情況下，他的缺陣對於大都會來說，無疑是雪上加霜。
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