「雷神」Noah Syndergaard在昨日(5月1日)遭到國民打爆後，終於乖乖接受MRI檢查，結果發現是右後背肌撕裂，目前還沒有一個確定的回歸時間表。

值得注意的是，大都會投手Steven Matz在過去受過類似的傷，並且因此錯過了好幾個月，或許他的狀況可以提供給Syndergaard當作借鏡。

當然這對大都會來說，是一個壞消息。不過更值得討論的是，為什麼球隊在當下可以容忍Syndergaard拒絕接受檢驗，並且在他看起來有傷的情況下，依舊繼續讓他上場。

雷神本季主投27又1/3局，防禦率僅3.29，是球隊最重要的王牌，而在球隊開季傷兵不少的情況下，他的缺陣對於大都會來說，無疑是雪上加霜。